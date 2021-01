GeForce RTX 3060 i nowe gry z RTX i DLSS – nowości NVIDII na CES 2021

O godzinie 18:00 czasu polskiego rozpoczęła się oficjalna konferencja NVIDII na wirtualnych targach CES 2021. Wśród zaprezentowanych nowości na pierwszy plan wysuwana się nowa karta graficzna GeForce RTX 3060 z 12 GB pamięci VRAM.

Nowe gry z obsługą RTX i DLSS

Konferencja NVIDII rozpoczęła się od omówienia gier, które już dzisiaj obsługują Ray Tracing. W tym momencie takich tytułów jest 36, w tym: Minecraft, Fortnite oraz Cyberpunk 2077. Wkrótce do tej listy dołączą nowe produkcje, między innymi: Outriders produkcji polskiego People Can Fly, Five Nights at Freddy's: Security Breach (w tym również DLSS), a także ciekawa platformówka o nazwie F.I.S.T. Poza tym Call of Duty: Black Ops Cold War zostanie wzbogacone o obsługę DLSS 2.0, czyli technikę poprawiającą wydajność w grach za sprawą sztucznej inteligencji.

Nowe monitory G-Sync z techniką Reflex

Kolejnym punktem na konferencji NVIDII były monitory z techniką Reflex, która pozwala na analizowanie opóźnień generowanych przez nasze akcesoria, ale też same monitory. Wkrótce do sprzedaży trafi 5 nowych modeli tego typu urządzeń, w tym między innymi:

Acer Predator XB273U NX (1440p, IPS, 240 Hz)

Asus ROG Swift PG279QM (1440p, IPS, 240 Hz)

Acer Predator X34 S (1440p, IPS, 180 Hz, 21:9)

NVIDIA GeForce RTX 3060

Zgodnie z plotkami jedną z najważniejszych prezentacji NVIDII na konferencji z okazji CES 2021 była nowa karta graficzna GeForce RTX 3060. Zieloni zapewniają, że jest ona w stanie dostarczyć wydajność, wystarczającą do grania z płynnością 60 klatek na sekundę, nawet z włączonymi Ray Tracingiem. Ma to być zasługa między innymi 12 GB pamięci VRAM GDDR6. Premiera zaplanowana jest na koniec lutego tego roku. Sugerowana cena detaliczna to 329 dolarów.

Mobilne grafiki dla graczy

Nie zabrakło również temu mobilnych układów graficznych dla graczy. W tym roku do sprzedaży trafią komputery przenośne, wyposażone w GPU Max-Q 3. Generacji, które obsługują między innymi Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, Resizable BAR, a także DLSS. Z tego wszystkiego najważniejszą nowością jest Resizable BAR, które jest odpowiedzią NVIDII na AMD Smart Access Memory. W gruncie rzeczy technika sprowadza się do szybszej komunikacji między procesorem, a pamięcią karty graficznej, co przekłada się na wzrost wydajności.

Wśród dostępnych modeli kart graficznych do laptopów będą między innymi: GeForce RTX 3060 (laptopy w cenach od 999 dolarów), GeForce RTX 3070 (laptopy w cenach od 1299 dolarów) oraz najmocniejszy układ, czyli GeForce RTX 3080, który dostępny będzie w laptopach dla graczy w cenie od 1999 dolarów.

Zobacz: Mobilne GeForce RTX 3000 w benchmarkach - poznaliśmy ich wydajność

Zobacz: Mobilne procesory dla graczy, grafiki RDNA 2 w laptopach - nowości AMD na CES 2021

