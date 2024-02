Karty GeForce RTX 50 mają być dużo szybsze, ale zadebiutują później

Karty graficzne GeForce RTX 50 mają przynieść duży skok wydajności. Jednak prawdopodobnie zadebiutują później, niż myśleliśmy.

Kolejne informacje na temat kart graficznych GeForce RTX 50 przekazał kanał RedGamingTech. Pamiętajcie, że to tylko plotki, więc nie bierzcie ich za pewnik. Natomiast kilkukrotnie udowodnili już oni, że mają dobre źródła swoich rewelacji, więc coś może być na rzeczy.

Karty GeForce RTX 50

Karty graficzne GeForce RTX 50, znane także jako Blackwell, mają przynieść mniej więcej 60-procentowy wzrost wydajności w standardowej rasteryzacji względem modeli z serii RTX 40. Ma to dotyczyć przede wszystkim GeForce'a RTX 5090, czyli najmocniejszego układu w portfolio NVIDII. W przypadku tańszych konstrukcji różnice mogą być mniejsze.

Jeszcze ciekawiej brzmią informacje na temat wydajności w Ray Tracingu. Zieloni podobno celują aż w 250-procentową poprawę w tym aspekcie. Nie wiadomo, czy uda im się to zrobić, ale jeśli tak, to byłby to ogromny postęp. Pomóc w tym mają między innymi nowe pamięci GDDR7, które mają trafić do wszystkich, nawet tych tańszych wariantów kart.

Natomiast seria GeForce RTX 50 może zadebiutować później, niż do tej pory myśleliśmy. Dotychczasowe plotki wspominały o pierwszych kartach dostępnych pod koniec 2024 roku. Dziennikarze z RedGamingTech twierdzą, że data ta została przesunięta na drugi kwartał 2025 roku. Wtedy do sklepów powinien trafić model GeForce RTX 5090, a w kolejnych miesiącach tańsze i wolniejsze warianty.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: RedGamingTech