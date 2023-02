Specyfikacja GeForce RTX 4060 zaskakuje i to negatywnie

Wiadomo, że NVIDIA do tej pory zaprezentowała tylko część kart graficznych z architekturą Lovelace. Do sklepów trafiły tylko trzy najmocniejsze i zarazem najdroższe modele. Jednak wkrótce oferta zostanie uzupełniona o tańsze konstrukcje, na które wielu graczy z pewnością czeka. Jedną z nich jest GeForce RTX 4060, którego specyfikacja nieco zaskakuje.

Prawdopodobną specyfikację GeForce'a RTX 4060 przekazał @kopite7kimi, czyli znany w branży informator. Według jego wiedzy karta będzie wyposażona w zaledwie 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps. To największe, negatywne zaskoczenie, bo już poprzednik, czyli GeForce RTX 3060, oferował 12 GB pamięci VRAM. Z drugiej strony taki RTX 3070 też miał 8 GB, więc trudno wskazać tutaj jakąś regułę.

Nie zmienia to faktu, że tylko 8 GB VRAM-u może dziwić. Wiele nowych gier ma problemy z kartami, które oferują tak mało pamięci. Dla przykładu, jak wynika z analizy serwisu TechPowerUp, Hogwarts Legacy potrzebuje 10 GB pamięci VRAM, a przy włączeniu Ray Tracingu nawet 14 GB. Podobnie jest z Dead Space Remake.

RTX 4060 still uses PG190.

AD107-400-A1

3072FP32

8G GDDR6 18Gbps

115W

24M L2



I will try to remain neutral about any leaks in the future. 😁😁😁