Nowość w Action za 20 zł. To powinno być obowiązkowe w każdym aucie

Mowa tu o kompresorze samochodowym, czyli urządzeniu, które pozwoli nam podpompować nasze opony. Oczywiście, w normalnych warunkach możemy to zrobić na niemal każdej stacji paliwowej. Jednak kiedy mamy jakąś nieszczelność w trasie, to sprzęt ten będzie istnym zbawieniem w drodze do wulkanizacji. Zwłaszcza że kosztuje on jedyne 19,99 zł, czyli znacznie mniej, niż laweta.