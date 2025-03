Nokia prezentuje nowe modemy 25G PON. To Internet przyszłości w Twoim domu

Sprzęt

Firma Nokia ogłosiła premierę dwóch nowych modemów światłowodowych 25G PON, zaprojektowanych z myślą o masowym rynku i superszybkim Internecie dla użytkowników domowych. Nowe urządzenia oferują przepustowość nawet 20 razy wyższą niż dotychczasowe gigabitowe rozwiązania. Co ważne, technologia 25G PON działa na tej samej infrastrukturze światłowodowej, którą operatorzy wykorzystują do świadczenia usług GPON i 10G PON, co pozwala na szybkie i ekonomiczne zwiększenie szybkości łączy.