Nokia FastMile Gateway 4 – nowa era 5G i Wi-Fi 7 w domach

Zaawansowane technologie dla lepszej wydajności

Nowy router Nokia FastMile 5G Gateway został wyposażony w wysokozyskowe anteny (do 8 dBi), co poprawia zasięg i jakość połączenia. Dzięki agregacji 4 nośnych oraz obsłudze pasma do 300 MHz, urządzenie zapewnia lepsze pokrycie sygnałem i wyższą przepustowość.