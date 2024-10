Nadeszła aktualizacja PS5. Utrudni życie piratom

We wrześniu ukazała się najnowsza aktualizacja firmware'u dla PS5 z oznaczeniem 24.06. Jak się niedawno okazało ma ona bardzo poważne konsekwencje, które dopiero teraz zostały w pełni odkryte. Uaktualnienie wprowadza bardzo istotną zmianę w użytkowaniu konsoli, a konkretnie dotycząca opcji przywrócenia licencji gier cyfrowych. Zwyczajowo używa się jej, aby naprawić problemy z dostępem do zakupionych cyfrowo gier. Wykorzystywali jednak ją także piraci. Teraz po skorzystaniu z tej funkcji można jedynie odświeżyć licencje dla gier zainstalowanych uprzednio na konsoli zakupionych przez PSN - przed tą zmianą odświeżały się wszystkie gry, nawet te niezainstalowane obecnie na PS5.



Holy shit. The newest PS5 Firmware changes the “Restore Licenses” screen so you can now only download licenses for games you currently already have installed. Previously it was just a progress bar and would download every license you own.



This has a HUGE impact on jailbreaking. pic.twitter.com/ctjwT7Ofuf