Ruszyła przedsprzedaż PS5 Pro w Polsce. Zamów, zanim zabraknie

Ruszyła przedsprzedaż PS5 Pro. Wyczekiwana przez graczy konsola w końcu jest już w zasięgu Waszych rąk i portfeli. A skoro o tym mowa – pierwsze ceny zostały już ujawnione. Czas na licytację – kto da mniej/więcej?

Najnowsza odsłona konsoli PlayStation w końcu trafiła do przedsprzedaży. Ile kosztuje nowe PS 5 Pro? W oficjalnym sklepie Sony Centre produkt został wyceniony na 3499 złotych. Ale nie zawodzą też sieci sprzedażowe – w Euro RTV AGD, Media Expert, Media Markt a także w Empiku konsolę można dostać w tej samej cenie, czyli za 3499 złotych. Skoro odpowiedź na pytanie: ile za nowe PS 5 PRO już znamy, czas przypomnieć co możemy otrzymać w zamian.

Czy warto kupić nowe PS5 Pro?

W Polsce można już zamawiać konsolę od Sony z pamięcią 2TB. Różnica cenowa między zwykłą wersją a Pro w złotych wynosi czasem ponad 1500 złotych. Co dostajemy w zamian? To oczywiście dwa razy więcej pamięci, ale także lepsza wydajność. Warto też pamiętać, że w Polsce PS 5 Pro ma być sprzedawane w dwóch wariantach, choć na razie w przedsprzedaży jest tylko jeden model.

Nowa konsola ma oferować o 45% szybsze renderowanie grafiki niż starsze rodzeństwo, nawet 120 klatek na sekundę, a także funkcję śledzenia promieni światła w wybranych grach (ray tracing). W zestawie znajdziemy także kontroler DualSense, kabel HDMI i kabel USB do ładowania kontrolera. Zabraknie jednak napędu optycznego, który trzeba dokupić osobno lub w zestawie jako wspomniany drugi wariant. Tu ceny nadal nie zostały podane, nie ma też jeszcze przedsprzedaży. Jednak gracze stawiający na jakość zabawy w konsoli zdecydowanie powinni się już zainteresować obecną ofertą.

Gdzie można kupić nowe PS5 Pro? Oto lista sklepów:

Konsola dostępna będzie w sklepach od 7 listopada, ale od dziś można ją zamawiać w przedsprzedaży. Warto też dodać, że na półki sklepowe ma trafić także edycja specjalna podstawki. PlayStation 5 Digital Slim - 30th Anniversary Limited Edition to limitowana edycja przygotowna na 30-lecie konsoli i nawiązująca do niej kolorystycznie i elementami designu. To hołd dla pierwszej PS, która trafiła na rynek 3 grudnia 1994 roku.

