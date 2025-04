MOVA X4 Pro jest jak snajper. Nowy flagowiec już w Polsce

Odkurzacz HOOVER H-Energy 700 HE721PAF 011 + Szczotka All Floor Master 3w1

Odkurzacz HOOVER H-Energy 700 HE721PAF 011 + Szczotka All Floor Master 3w1

Szczotka główna wyposażona jest w system zapobiegający plątaniu się włosów i sierści (100% Tangle-Free), co eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia. Oświetlenie LED na głowicy szczotki uwidacznia ukryte zabrudzenia, a system dual-edge cleaning ułatwia czyszczenie przy krawędziach, skutecznie eliminując kurz i zabrudzenia wzdłuż listew przypodłogowych i ścian.

Uzupełnieniem odkurzacza jest stacja dokująca typu Push-In . Model MOVA X4 Pro można po prostu wsunąć do stacji w normalnej pozycji, bez odwracania. Stacja automatycznie uruchamia proces samoczyszczenia, wykorzystując wodę o temperaturze 100°C do dokładnego mycia szczotki, a następnie suszy ją gorącym powietrzem o temperaturze 90°C. Dostępne są dwa tryby suszenia: cichy (55 dBA, 15-30 minut) oraz szybki (63 dBA, 5 minut).

Odkurzacz MOVA X4 Prowyposażony jest w potężny akumulator 6 x 5000 mAh, zapewniający do 45 minut pracy w trybie Smart lub 25 minut w trybie Hot-Water, co pozwala na jednorazowe sprzątanie powierzchni do 350 m². Zbiornik na czystą wodę o pojemności 760 ml oraz zbiornik na brudną wodę o pojemności 730 ml umożliwiają długotrwałe sprzątanie bez konieczności częstego opróżniania czy napełniania.