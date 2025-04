Motorola RAZR 60 Ultra bez tajemnic. Premiera za kilka dni

Ekrany – więcej, jaśniej, płynniej

Zewnętrzny ekran również nie pozostaje w tyle. Przecieki mówią o 4-calowym panelu LTPO AMOLED ze 165 Hz odświeżaniem, wsparciem HDR10+ (100% DCI-P3, 10-bit) i również wysoką jasnością szczytową, tym razem na poziomie 3000 nitów . Oznacza to komfortowe użytkowanie nawet w pełnym słońcu.

Moc flagowca i dużo pamięci

Największą nowością we wnętrzu Motoroli RAZR 60 Ultra ma być zastosowanie układu Qualcomm Snapdragon 8 Elite. To znaczący krok naprzód w porównaniu ze Snapdragonem 8s Gen 3 z poprzedniej generacji. Do dyspozycji użytkownika oddane zostanie również 16 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5x oraz 512 GB pamięci masowej UFS 4.0, bez możliwości rozszerzenia kartą microSD.