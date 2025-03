Motorola RAZR 60 Ultra – nadchodzi nowa generacja składanego smartfonu

Znany design, nowe szczegóły

Motorola, w przeciwieństwie do konkurencji, trzyma się delikatnie zakrzywionych linii zamiast ostrych krawędzi i płaskich boków. Może to zapewnić urządzeniom lepszą ergonomię.

Lepsza wydajność i więcej pamięci

Największą zmianą w nowym modelu będzie zastosowanie topowego układu Qualcomm Snapdragon 8 Elite . To potwierdza wysoką wydajność urządzenia, zwłaszcza w porównaniu z podstawową wersją RAZR 60 , która według przecieków ma być napędzana MediaTekiem Dimensity 7400X .

Użytkownicy będą mieli do wyboru kilka wariantów pamięci RAM: 8 GB, 12 GB, 16 GB, a nawet 18 GB. To ogromny skok w porównaniu do poprzedniej generacji. Pamięć wewnętrzna również robi wrażenie – oprócz standardowych opcji 256 GB i 512 GB, mają się pojawić wersje 1 TB i 2 TB, choć nie wiadomo, które konfiguracje trafią na rynki międzynarodowe.