Motorola patentuje „książkowy” smartfon z łącznością satelitarną

Nowatorska konstrukcja z anteną satelitarną

Łączność satelitarna – przyszłość smartfonów?

Zastosowanie anteny patch ma na celu zapewnienie niezawodnej łączności nawet w miejscach, gdzie nie działa standardowy zasięg sieci komórkowych. Może to być kluczowe rozwiązanie dla użytkowników podróżujących po terenach słabo zurbanizowanych lub pracujących w ekstremalnych warunkach.

Czy smartfon trafi do sprzedaży?

Warto podkreślić, że patent nie oznacza jeszcze gotowego produktu. Motorola złożyła wniosek w sierpniu 2023 roku, a obecnie jest on na etapie rozpatrywania przez urząd patentowy. Nie wiadomo, czy firma zdecyduje się na wprowadzenie takiego urządzenia do produkcji, ale jeśli tak się stanie, może to być jeden z ciekawszych składanych smartfonów na rynku.