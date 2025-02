MediaExpert z szaloną promocją. Ten produkt kupisz za niemal pół ceny

Panasonic RB-HF420BE-A

Słuchawki te cechują się świetnym stosunkiem ceny do jakości brzmienia, natomiast obniżka ceny o 40,99 zł sprawia, że stają się jeszcze atrakcyjniejszym wyborem. Łączą się one ze smartfonem za pośrednictwem łączności bezprzewodowej Bluetooth. Jednak niska cena i świetne brzmienie to nie są ich jedyne zalety. Kolejną z nich jest czas pracy na baterii. Ten sięga nawet do 50 godzin odtwarzania muzyki na pojedynczym ładowaniu.