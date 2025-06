Media Expert chyba się pomylił. Sprzęt za 100 zł wystawił za 9,99 zł

Mowa tu o słuchawkach SBS Work Line TESMHEADPHBTK . I bądźmy szczerzy: jak na słuchawki nauszne w okolicach 100 zł nie wyróżniają się one niczym szczególnym pod względem jakości dźwięku. Wszystko się jednak zmienia dzięki promocji, w której mogą być one Wasze za jedyne 9,99 zł .

SBS Work Line TESMHEADPHBTK

Tu ważna uwaga: cena jest tak dobra, że pewnie rozejdą się one na pniu. Pamiętajcie więc, że promocje są ograniczone czasowo - ta trwa tylko do 11 czerwca - oraz zwykle dotyczą ograniczonej liczby sztuk. Jeśli więc słuchawek albo już nie ma, albo są w starej cenie, to po prostu zdążyły się wyprzedać.