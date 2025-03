Masz porządne słuchawki na kablu, ale brak portu w smartfonie? Ta przejściówka rozwiąże Twój problem

Tak właśnie wygląda sytuacja w przypadku słuchawek. Wiele z tych z bardzo wysokiej półki nie oferuje łączności za pomocą Bluetooth, a łączy się z urządzeniem tradycyjnie, po kablu. I trudno się temu dziwić: nie po to ludzie inwestują w potężne wzmacniacze, czy wysokiej klasy odtwarzacze, żeby potem pozwolić by za to, co słyszą odpowiadał miniaturowy DAC w samych słuchawkach. O wiele lepiej więc sięgnąć po wysokiej klasy przejściówkę za 26,58 zł.