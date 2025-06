Masz już tego serdecznie dość? Rozwiązanie problemu jest tańsze, niż myślisz

To znaczy owszem: jeśli mamy duży dom z osobną pralnią, gdzie jest miejsce na powieszenie prania, to poradzimy sobie bez problemu. Jednak w przypadku mniejszych domów, czy mieszkań większość z nas po praniu ma wystawioną suszarkę, która nie tylko szpeci pomieszczenie, ale przede wszystkim je zagraca . Owszem, istnieją pralkosuszarki, ale te są przecież drogie, prawda? Otóż nie prawda. Pralko-suszarka SAMSUNG WD80TA046BE EcoBubble AirWash w najnowszej promocji może być wasza za jedyne 1997 zł .

SAMSUNG WD80TA046BE EcoBubble AirWash

Jest to zaawansowane urządzenie, za które poza promocją musielibyście zapłacić 2799,99 zł. Pozwala ono na wsadzenie do 8 kg prania i wysuszenie do 5 kg wypranych ubrań. Dodatkowo pozwala na pranie z funkcją pary, która dezynfekuje ubrania, oraz oferuje tryb AirWash, który odświeża ubrania na sucho. Co jednak najważniejsze: możesz zapomnieć o suszarce do ubrań. A wszystko to za jedyne 1997 zł.