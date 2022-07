Magic Leap 2 - znamy datę premiery. Cena zwala z nóg

Okulary rozszerzonej rzeczywistości firmy Magic Leap trafią a rynek już po koniec września. Poznaliśmy ceny urządzenia i okazuje się, że będzie o wiele droższe od poprzedniej generacji.

Firma Magic Leap weszła na rynek z serią autorskich okularów rozszerzonej rzeczywistości jeszcze w 2018 roku, Ich urządzenie stało się mocną konkurencją dla Microsoftu i ich HoloLensów. W tym roku na rynku pojawi się już druga generacja okularów Magic Leap. Okazuje się, że będą o wiele droższe od swoich poprzedników.

Magic Leap 2 trafi głównie do pracowników medycznych. Firma jeszcze w styczniu poinformowała o nawiązaniu współpracy z takimi podmiotami jak SentiAR, SyncThink, Seru i Brainlab. Można od razu zauważyć, że są to przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem technologii medycznych. Naukowcy z tych firm już od jakiegoś czasu mogą korzystać z okularów AR, lecz już wkrótce trafią one również do indywidualnego klienta.

Magic Leap 2 - data premiery i cena

Firma Magic Leap ogłosiła, że Magic Leap 2 trafią do sprzedaży już 30 września. Wtedy urządzenie pojawi się w sklepach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Arabii Saudyjskiej.

Ceny mogą jednak odstraszyć potencjalnych klientów. Podstawowa wersja urządzenia będzie kosztować 3299 dolarów (prawie 16 tysięcy złotych), czyli o 1000 dolarów więcej, niż model z 2018 roku. Za wersję "developer pro" przyjdzie zapłacić 4099 dolarów (niemal 20 tysięcy złotych). Opcja zapewnia narzędzia programistyczne i dostęp do wczesnych wersji oprogramowania. Najdroższym modelem jest "Enterprise" za 4999 dolarów (ponad 24 tysiące złotych).

Wszystkie pakiety są dostarczane z zestawem Magic Leap 2, zasilaczem oraz prostym kontrolerem w stylu pilota.

Zobacz: Raspberry Pi z procesorem Intela? Tak, to możliwe!

Zobacz: Nowe procesory AMD będą ogromne i zaoferują do 96 rdzeni

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Magic Leap

Źródło tekstu: Magic Leap