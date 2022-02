Chociaż trwa kryzys, to rynek półprzewodników bije rekordy

Chociaż trwa ogromny kryzys na rynku półprzewodników, to jednocześnie zanotował on rekordowy rok pod względem przychodów.

Od wielu miesięcy trwa ogromny kryzys na rynku półprzewodników. Jednocześnie nałożyło się na siebie kilka czynników, przez które brakuje teraz wielu kluczowych układów. Producenci muszą wiele tygodni czekać na dostawy, co systematycznie podbija ceny niemal wszystkiego, co ma w sobie odrobinę technologii.

Rekordowy rok na rynku półprzewodników

W tym kontekście wydawałoby się, że kryzys przełoży się na słaby rok dla producentów półprzewodników. Jest jednak zupełnie inaczej, jak wynika z raportu firmy Gartner. Rynek półprzewodników zanotował rekordowy rok pod względem przychodów. Po raz pierwszy w historii przekroczył on poziom 500 mld dolarów, co stanowi wzrost aż o 25 procent rok do roku.

Jak to możliwe? Odpowiedź jest bardzo prosta. To nie jest tak, że układów półprzewodnikowych sprzedaje się dużo mniej. Po prostu zainteresowanie jest tak duże, że fabryki nie wyrabiają z produkcją. Dodatkowo niedobory sprawiły, że producenci mogli podwyższyć ceny, a zainteresowane firmy i tak zabijają się o kolejne partie dostaw.

Liderem rynku pozostaje Samsung z przychodami na poziomie prawie 76 mld dolarów i 13-procentowym udziałem. Na drugim miejscu jest Intel z 73,1 mld dolarów i 12,5 procentami. Dalsze miejsca zajmują SK Hynix, Micron oraz Qualcomm.

