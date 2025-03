Kasety wracają do łask. Ten radiomagnetofon to świetne połączenie retro i nowoczesności, a dziś jest w promocji

TREVI RR501

Na pierwszy rzut oka jest to radiomagnetofon, który przestał ostatnie 30 lat na zapomnianej półce sklepowej. Znajdują się w nim mechaniczne przełączniki, oraz potencjometry. Zarówno do zmiany głośności, jak i stacji radiowych. Oczywiście radio FM jest obecne w tym urządzeniu. A zmiany stacji dokonuje się klasycznie, przez obrót gałki. Jest nawet ruchomy wskaźnik częstotliwości. Odtwarzacz ten obsługuje także kasety magnetofonowe, a jedna, czysta jest dodana w zestawie. Można na nią na przykład nagrać coś z radia. To jednak nie wszystko, ponieważ można do niego podłączyć pendrive z muzyką, oraz kartę pamięci. Istnieje nawet opcja sparowania go ze smartfonem. Wtedy działa on jako głośnik Bluetooth. A ten powrót do starych czasów kosztuje jedyne 259,68 złotych.