AMD z rekordowo niską popularnością. NVIDIA zwiększa przewagę

Najświeższy raport grupy badawczej Jon Peddie Research ujawnia, że udział AMD w rynku kart graficznych dla komputerów stacjonarnych spadł do najniższego poziomu w historii firmy . Pomimo wprowadzenia nowych modeli Radeon RX 9000 w pierwszym kwartale 2025 roku, AMD dostarczyło na rynek zaledwie około 740-750 tysięcy egzemplarzy, co przełożyło się na jedynie 8% udziału w rynku . Dla porównania, NVIDIA sprzedała około 8,46 milionów kart, zdobywając rekordowe 92% udziałów .

Część firm jak MSI w ogóle nie wydała autorskich Radeonów

Łączna liczba dostarczonych kart graficznych na rynek desktopowy wyniosła w Q1 2025 około 9,2 miliona sztuk - to wzrost o 8,5% względem poprzedniego kwartału oraz o 5,3% rok do roku. NVIDIA była jedynym dużym producentem, który zwiększył swoje udziały - o 8,5 pp. Udziały AMD spadły o 7,3 pp, a Intel zanotował niewielki spadek o 1,2 pp.

Wbrew wcześniejszym deklaracjom CEO AMD, dr Lisy Su, o "najlepszym debiucie produktowym w historii" serii Radeon RX 9070, dane Jon Peddie Research sugerują zupełnie inny obraz. Różnica wynika z metodologii - AMD odnosiło się do sprzedaży detalicznej (do użytkownika końcowego), podczas gdy JPR analizuje sprzedaż do partnerów (tzw. sell-in).