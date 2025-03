AMD jest gotowe. Tysiące kart czekają na premierę

Nie jest tajemnicą, że NVIDIA nie radzi sobie z dostawami kart graficznych GeForce RTX 5000 . W sklepach dostępne są pojedyncze sztuki w zawyżonych cenach, a sprzedawcy zaczynają oferować absurdalne zestawy typu "jedna karta graficzna i czterdzieści płyt głównych" . AMD najwyraźniej nie chce iść śladami Zielonych. Opóźnienie debiutu serii Radeon RX 9000 było dobrą decyzją, bo wygląda na to, że w sklepach układów nie zabraknie.

Nie tylko duża dostępność, ale i niskie ceny

Co ważne, OCUK podkreśla, że Sapphire RX 9070 XT Pulse będzie sprzedawany w sugerowanej cenie. Jest to 569 funtów, czyli około 2829 złotych - już z tamtejszym podatkiem VAT, zbliżonym do naszego.