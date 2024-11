NVIDIA szykuje wyjątkową wersję karty GeForce RTX 5090

Szykuje się powtórka z rozrywki. Zieloni planują podobny układ do tego, który oferowany był w serii GeForce RTX 4000. Nie zobaczymy go jednak w Polsce.

Już na początku stycznia w amerykańskim Las Vegas odbywać będą się targi CES 2025. To jedno z największych na świecie wydarzeń skierowanych do fanów nowych technologii. To właśnie tam duże i małe firmy pokazują dziennikarzom i entuzjastom to, co na rynek trafi dopiero w następnych miesiącach.

Chiny dostaną własną wersję GeForce RTX 5090

W przypadku branży komputerowej swoją obecność potwierdziło już m.in. AMD oraz NVIDIA. Obaj giganci mają zaprezentować kolejne generacje kart graficznych, czyli Radeon RX 8000 oraz GeForce RTX 5000. A tak się składa, że dowiedzieliśmy się nieco więcej o planach Zielonych.

Znany z licznych i trafnych przecieków użytkownik X (daw. Twitter) o pseudonimie "MEGAsizeGPU" zdradził, że NVIDIA planuje model GeForce RTX 5090D. Będzie to karta graficzna stworzona z myślą o rynku chińskim (oraz Bliskim Wschodzie) i ma być ona słabsza od zwykłego GeForce RTX 5090, który trafi do reszty świata.

Dokładna specyfikacja pozostaje nieznana. Wiemy jednak, że będzie to przycięty układ NVIDIA GB202, który zaoferuje mniej rdzeni CUDA. Oprócz tego należy zakładać sprzedaż bez fabrycznego OC, nawet w przypadku modeli autorskich oraz mniejsze TDP. Podobnie jak wyglądało to w przypadku GeForce RTX 4090D.

Decyzja ta podyktowana jest oczywiście sankcjami nałożonymi przez rząd USA na Chiny, które zakazują eksportu najwydajniejszych kart graficznych i akceleratorów AI do Państwa Środka. Ma to spowolnić rozwój Chińczyków na rynku sztucznej inteligencji, która wdrażana była m.in. do sprzętu wojskowego.

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne