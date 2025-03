GeForce RTX 5060 Ti z datą premiery. NVIDIA trzyma partnerów za gardło

Wygląda na to, że wreszcie doczekamy się debiutu jednych z najbardziej wyczekiwanych kart graficznych tej generacji. Azjatyckie źródła zdradzają, iż NVIDIA zapowie układy GeForce RTX 5060 Ti oraz RTX 5060 już 15 kwietnia . Niezależne testy i sklepowy debiut mocniejszego modelu nastąpią dzień później - 16 marca. W przypadku tańszego wariantu poczekamy do maja.

Jedyną niewiadomą pozostają już sugerowane ceny

Według dotychczasowych przecieków, GeForce RTX 5060 Ti zaoferuje 4608 rdzeni CUDA , taktowanie do 2572 MHz, dwie konfiguracje pamięci VRAM - 16 lub 8 GB GDDR7 28 Gbps na 128-bitowej szynie danych oraz TDP 180 W . Zaś GeForce RTX 5060 to 3840 jednostek CUDA z nieznanymi zegarami, tylko 8 GB GDDR7 28 Gbps na tej samej magistrali oraz TDP 150 W .

Redakcja HKEPC twierdzi, że Zieloni nakazali by każdy producent miał w dniu premiery przynajmniej jeden dostępny model w sugerowanej cenie. Jest to proste do wymuszenia, jako że to NVIDIA decyduje kto i w jakiej ilości dostaje GPU. Niestety, MSRP nadal pozostają nieznane. Plus tak czy siak jak zwykle kluczowa będzie dostępność, która do tej pory w przypadku rodziny GeForce RTX 5000 wygląda słabo.