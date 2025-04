JBL Clip 5 może być Twój za naprawdę skromną kwotę. To wielki krok naprzód

Seria JBL Clip stawia na niewielkie rozmiary i potężny karabińczyk, który pozwala na przenoszenie głośnika w sposób, który nie zajmuje miejsca. Może to być pasek plecaka, może to być pasek spodni. To bez znaczenia. JBL Clip 5 możesz zabrać ze sobą zawsze. Nawet jak Twój plecak się już nie domyka, to i tak go przypniesz . I to jest w nim wspaniałe.

JBL Clip 5

W przeciwieństwie do poprzednika zyskał on nieco mocy. Tym razem mamy do czynienia z 7-watowym głośnikiem. Na duży plus wypada także jego bateria. Ta pozwala na 12 godzin słuchania muzyki w trybie normalnym i aż 15 godzin w trybie oszczędnym. Dodatkowo możliwe jest sparowanie ze sobą dwóch głośników JBL Clip 5 w celu uzyskania dźwięku stereo. Na pochwałę zasługuje także fakt, że jest on wodoodporny zgodnie z normą IP67. Tym samym ulewa, czy nawet wpadnięcie do wody nie są mu straszne. A wszystko to w promocyjnej cenie za jedyne 219 zł.