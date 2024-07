Hyperbook A15 Zen. Dobra wydajność w niezłej cenie

Hyperbook A15 Zen to najnowszy laptop stworzony przez polską firmę. Ma on być skierowany do najbardziej wymagających użytkowników.

Hyperbook A15 Zen to nowy laptop dla graczy i profesjonalistów w portfolio polskiej marki. Za sprawą wydajnych podzespołów, wysokiej jakości wykonania i możliwości konfiguracji ma to być propozycja skierowana do wymagających użytkowników.

Hyperbook A15 Zen

Hyperbook A15 Zen wyposażony jest w 15,3-calową matrycę IPS o rozdzielczości WQXGA, czyli 2560 × 1600 pikseli. W słabszej wersji oferuje ona odświeżanie na poziomie 120 Hz, ale w sprzedaży dostępna jest także wersja z odświeżaniem 240 Hz. W obu przypadkach ekran charakteryzuje się 100-procentowym pokryciem palety barw sRGB oraz jasnością na poziomie aż 500 nitów.

Za wydajność laptopa odpowiada przede wszystkim procesor AMD Ryzen 7 8845HS, wspierany przez maksymalnie aż 96 GB pamięci RAM DDR5 (w zależności od konfiguracji). Natomiast do wyboru są dwie karty graficzne: słabsza w postaci GeForce RTX 4050 Laptop oraz mocniejsza GeForce RTX 4060 Laptop. Do tego dochodzi możliwość montażu maksymalnie dwóch dysków SSD M.2 o łącznej pojemności do 8 TB.

Laptop Hyperbook A15 Zen jest dostępny w następujących cenach: wersja z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 zaczyna się od 4649 zł, natomiast model z RTX 4060 od 5499 zł.

