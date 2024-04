Obrazki jak z filmu science-fiction. Te hulajnogi mają same jeździć.

Niemieccy naukowcy opracowali hulajnogę autonomiczną. Prototyp jest już gotowy. Korzyści? Hulajnogi same będą wracać do punktów ładowania i jechać tam, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ten sprzęt.

Opracowana technologia to coś, co z pewnością zainteresuje duże firmy udostępniające tego typu pojazdy w miastach. Hulajnogę opracowali Robin Strässer i David Meister z Uniwersytetu w Stuttgarcie. Wcześniej, w 2021 roku, udało im się już opracować wersję samobalansującą, obsługiwaną zdalnie. Teraz przyszedł czas na kolejne usprawnienie – donosi portal Naukawpolsce.pl powołując się na serwis naukowych preprintów „arXiv”.

Trzy czujniki

W ramach kolejnego etapu niemieccy naukowcy dodali trzy czujniki ultradźwiekowe (skierowane do przodu i na boki), dzięki czemu hulajnoga jest w stanie zatrzymać się sama przed przeszkodą. Ich zasięg wynosi do 4 metrów. To jednak nie koniec prac na tym urządzeniem. Teraz zespół pracuje nad oprogramowaniem, które umożliwi hulajnogom przemieszczanie się za pomocą nawigacji satelitarnej do określonych miejsc. Na początek naukowcy chcą, by sprzęt poruszał się po terenie kampusu Uniwersytetu w Stuttgarcie. Na filmie poniżej widać testy zdalnie sterowanego rozwiązania samobalansującego z 2021 roku.

Bazując na doświadczeniach z tworzeniem samochodów autonomicznych zespół twierdzi, że opracowanie takiego oprogramowania może być dużym wyzwaniem. Jednocześnie całość może wymagać mniej czułych i kosztownych rozwiązań dzięki mniejszym prędkościom rozwijanym przez ten sprzęt. Całość brzmi trochę jak sen przyszłości, ale i marzenie wielu osób, które na co dzień napotykają porzucone byle jak hulajnogi.

Źródło zdjęć: Universität Stuttgart, Youtube

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP