Huawei ma własną alternatywę dla Raspberry Pi

Firmy Huawei i OrangePi połączyły siły, aby stworzyć OrangePi Kunpeng Pro, płytę deweloperską skierowaną do programistów, studentów, a nawet zwykłych użytkowników.

Tajemniczy procesor, a do tego układ do uczenia maszynowego

OrangePi Kunpeng Pro to jednopłytkowy komputer, podobny do popularnego Raspberry Pi, który wyposażono w tajemniczy czterordzeniowy procesor ARM 64-bit oraz dedykowany procesor AI. Szczegóły dotyczące procesora są wciąż owiane tajemnicą, a producent nawet nie podał jego nazwy. Jak jednak donosi Tom’s Hardware, procesor bazuje na niestandardowym projekcie CPU Huawei Kunpeng.

Platforma OrangePi Kunpeng Pro działa na systemie operacyjnym openEuler i jest wyposażona w preinstalowaną bazę danych openGauss. Zawiera także zestaw narzędzi do programowania, aplikacji internetowych oraz oprogramowania produkcyjnego, co czyni ją wszechstronną platformą do różnorodnych projektów — zarówno amatorskich, jak i do zastosowań profesjonalnych.

Sztuczna inteligencja z mocą obliczedniową 8 TOPS

Jednym z najciekawszych aspektów Kunpeng Pro jest użycie niestandardowego procesora Huawei Kunpeng w połączeniu z AI FPGA (Field-Programmable Gate Array). Nie jest jasne, czy procesory te są oddzielnymi chipletami, czy zintegrowane w jednej kości. Niezależnie od tego, konfiguracja ta stanowi nowe podejście w projektach układów Kunpeng firmy Huawei.

Choć moc obliczeniowa procesora sieci neuronowej rzędu 8 TOPS jest daleko za Qualcomm Snapdragon X Elite (45 TOPS) i Apple M4 (38 TOPS), dla programistów i studentów pracujących nad projektami AI, Kunpeng Pro może być atrakcyjną opcją ze względu na swoją cenę wynoszącą zaledwie 1076 juanów, a więc około 600 zł.

Komputerek oferuje dwa porty HDMI do podłączania wyświetlaczy 4K, interfejs zasilania typu C, Wi-Fi 5 oraz Gigabit Ethernet. Obecnie płyta dostępna jest tylko za pośrednictwem chińskich sprzedawców detalicznych.

Źródło zdjęć: OrangePi

Źródło tekstu: Gizmochina, Weibo, oprac. wł