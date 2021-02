Dom potrzebuje bezpiecznych drzwi. Na co zwrócić uwagę przy ich zakupie?

Budowa własnego domu to ogromne przedsięwzięcie, a i później trzeba uważać, by nie stać się ofiarą włamania. By temu zapobiec, warto zainwestować w bezpieczne drzwi.

Według danych stowarzyszenia Bezpieczny Dom, w ciągu ostatnich lat w Polsce co 8 minut dochodziło do kradzieży z włamaniem. Z tego względu bardzo istotną kwestią są bezpieczne, antywłamaniowe drzwi oraz odpowiedni zamek. O czym warto w tym kontekście pamiętać podczas budowy lub urządzania domu, by zabezpieczyć go przed wizytą nieoczekiwanych gości?

Inwestycja tylko w dobre i sprawdzone produkty

Nie ma nic gorszego od wydania pieniędzy na produkty, które po krótkim czasie pokazują swoje mankamenty. Często lepiej zainwestować w droższe materiały budowlane, niż później być świadkiem licznych usterek. Nie warto oszczędzać na przedmiotach, których często się używa i są one w pewnym stopniu fundamentem codziennego funkcjonowania. Jednym z przykładów są drzwi wejściowe, które w budownictwie jednorodzinnym pełnią szczególnie istotną rolę. Należy pamiętać, że ten element domu przez cały rok wystawiony jest na zmienne warunki atmosferyczne. Musi chronić dom od deszczu, śniegu, upałów czy zimna. Powinien więc być odporny i niezawodny.

Podczas budowy domu należy zarezerwować dostateczną ilość czasu na wybór dobrych drzwi, które odpowiadają za bezpieczeństwo oraz są wizytówką naszego domu. Kupując porządne drzwi, musimy ponadto zwrócić uwagę m.in. na ich izolację termiczną, znaczącą rolę odgrywa tutaj grubość skrzydła, budowa ościeżnicy oraz poprawny montaż. Ważne jest, by ubytek ciepła był jak najmniejszy, ponieważ mocno przekłada się to na rachunki za ogrzewanie. Warto zakupić więc drzwi u sprawdzonego producenta, który dzięki zastosowaniu w nich nowoczesnych technologii pomaga klientowi zachować ciepło w domu, dbając przy tym o zasobność jego portfela.

Zabezpieczenie swojego dorobku gwarancją codziennego spokoju

Osoby inwestujące we własny dom oczekują od niego nie tylko ostoi spokoju, miejsca do pracy oraz spotkań z przyjaciółmi, ale również gwarancji bezpieczeństwa. Mieszkańcy budynków jednorodzinnych nie żyją tak blisko sąsiadów, jak w blokach i szeregowcach. Wiele osób dodatkowo odgradza się wysoką roślinnością oraz płotami. Z jednej strony zapewnia to prywatność i tym samym zwiększa komfort życia, jednak z drugiej – ułatwia potencjalnemu złodziejowi niezauważone wejście na posesję. Dlatego niezwykle istotne jest zabezpieczenie domu wysokiej jakości drzwiami oraz niezawodnym zamkiem do drzwi, które będą trudne do sforsowania.

Nie bez powodu klienci chętnie wybierają drzwi antywłamaniowe, które mogą zapewniać różny poziom bezpieczeństwa, są konstrukcyjnie wzmocnione, z rozwiązaniami utrudniającymi ich wyważenie lub zniszczenie oraz posiadają certyfikowane okucia. Innym produktem, w który warto zainwestować, jest dobry zamek do drzwi. Obecnie jedną z popularniejszych na rynku innowacji, która cieszy się sporym zainteresowaniem klientów, jest inteligentny zamek tedee. Zapewnia on mieszkańcom domu przede wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa, ale również ogromny komfort i wygodę użytkowania. Właściciel tedee nie musi nosić ze sobą kluczy, ponieważ może otworzyć drzwi za pomocą smartfonu. Telefon umożliwia mu również kontrolę tego, kto wszedł i wyszedł z domu oraz zdalnie przekazywać dostęp do zamka, na przykład gdy domownicy są na wakacjach i chcą, by ktoś nakarmił ich zwierzęta czy podlał kwiaty. Łatwo sprawdzić również, czy dzieci na pewno zamknęły drzwi, na przykład wychodząc do szkoły. Jeśli zapomniały, bez problemu można zrobić to za nie zdalnie przy pomocy aplikacji, nie będąc w tym momencie w domu. Warto zaznaczyć, że tedee otrzymał prestiżowy certyfikat „Approved Smart Home Product”, przyznawany przez AV-TEST. Ta niezależna organizacja i laboratorium zajmuje się na co dzień testowaniem oprogramowania oraz urządzeń IoT. Natomiast wszystkie dane przechowywane są na serwerach Microsoft Azure, co potwierdza ich wysoki poziom bezpieczeństwa.

Cierpliwość przede wszystkim

Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie. Nie bez powodu osoby, które podejmują się tego wyzwania robią to zazwyczaj tylko raz w życiu. Stworzenie swoich wymarzonych czterech kątów zazwyczaj trwa kilka lat. Dodatkowo, po drodze, pojawiają się liczne, nieplanowane wydatki. Podczas budowy należy uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, że pośpiech jest złym doradcą. Konieczne jest zarezerwowanie sporej ilości czasu na dokładną analizę i rozeznanie oraz porównanie licznych możliwości dostępnych na rynku. Wszystko po to, by zdecydować się ostatecznie na rozwiązania, które faktycznie spełnią wszystkie potrzeby przyszłych domowników. Zakup antywłamaniowych drzwi, wyposażonych w odpowiedni, bezpieczny zamek powinien być jednym z pierwszych kroków, by po ukończeniu budowy spać spokojnie w swoich czterech ścianach.

