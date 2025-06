Genesis podbija nowy rynek. Firma zaprezentowała chłodzenie wodne

Firma Genesis zaprezentowała swoje pierwsze chłodzenie AiO do komputerowych procesorów. Do serii Hydria, bo właśnie tak się ona nazywa, należą aktualnie cztery modele: 240, 360, 240 ARGB oraz 360 ARGB. Są one kompatybilne zarówno z układami Intela (LGA 1851/1700/1200/115x), jak i AMD (AM5/AM4).