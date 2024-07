Stworzyli własnego GeForce'a RTX 4090 Super. Działa i to rewelacyjnie

Grupa zapaleńców z brazylijskiego kanału TecLab stworzyła własną wersję karty graficznej GeForce RTX 4090 Super. Ta działa i jest lepsza od standardowego modelu.

W tym roku NVIDIA wprowadziła na rynek ulepszone karty graficzne z serii GeForce RTX 40 Super. W sumie do sprzedaży trafiły trzy modele: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super oraz GeForce RTX 4080 Super. Na liście zabrakło najmocniejszego wariantu, czyli RTX 4090 Super. Dlatego zapaleńcy z youtube'owego kanału TecLab postanowili stworzyć go sami.

GeForce RTX 4090 Super

GeForce RTX 4090 Super powstał poprzez połączenie ze sobą elementów z kilku kart graficznych. Podstawą był oczywiście układ AD102, który wykorzystywany jest w standardowych modelach RTX 4090. Do tego użyli płytki PCB z high-endowej karty GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC LAB Edition. Ta oferuje między innymi potężną sekcję zasilania oraz dwa, 16-pinowe złącza zasilania. Całość uzupełnia pamięć GDDR6X, podkręcona maksymalnie do 26 Gbps.

Oczywiście projekt wymagał też kilku innych zmian, między innymi w zasilaniu oraz systemie BIOS karty. Do tego konstrukcja została schłodzona przy użyciu wydajnego bloku wodnego. Ostatecznie wszystko się udało i GeForce RTX 4090 Super zadziałał. Wyniki okazały się lepsze, niż można było się spodziewać.

Samo wykorzystanie szybszych pamięci GDDR6X 24 Gbps przełożyło się na mniej więcej 13-procentowy wzrost wydajności w rozdzielczości 8K w benchmarku Unigine Superposition. Podkręcenie GPU do 3 GHz dało dodatkowe 3 punkty procentowe mocy obliczeniowej. To jednak nie wszystko. Dalsze usprawnienia, w tym przyspieszenie pamięci do 26 Gbps, przełożyło się aż na 40-procentową poprawę.

Źródło zdjęć: TecLab

Źródło tekstu: wccftech, TecLab