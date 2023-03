Masz taki dysk? Lepiej go wymień

Chociaż dyski HDD odchodzą do lamusa, to wciąż jest wiele osób, które z nich korzystają. Warto wiedzieć, które psują się najszybciej.

Dyski HDD powoli stają się przeżytkiem, przynajmniej w komputerach przeznaczonych na rynek konsumencki. Ceny są już na tyle niskie, że korzystanie z nośników HDD stało się po prostu nieopłacalne. Jednak wciąż wiele osób korzysta z nich jak z dużych magazynów danych. Dlatego warto wiedzieć, modele jakich producentów mogą zepsuć się najszybciej.

Jakie dyski HDD psują się najszybciej?

Taki raport przygotował Timothy Burlee z Secure Data Recovery. Postanowił sprawdzić, którym producentom dysków HDD można ufać najbardziej. W tym celu kupił ponad 2000 używanych nośników 6 producentów: WD, Seagate, Hitachu, Toshiba, Samsung oraz Maxtor. Każdy z nich dokładnie sprawdził, w tym liczbę godzin działania oraz liczbę niestabilnych sektorów.

Pod względem czasu działania najlepiej wypadły dyski Toshiby ze średnim czasem 34,799 godzin. Na drugim miejscu znalazła się marka Maxtor z wynikiem 29,771 godzin, chociaż akurat tych dysków Timothy miał najmniej, więc próbka statystyczna jest niewielka. Z kolei najgorzej poradziły sobie nośniki Hitachi ze średnim wynikiem 18,632 godzin.

Poza tym Timothy Burlee sprawdził też liczbę niestabilnych sektorów. Im jest on wyższa, tym prawdopodobnie bliższy śmierci jest dany dysk. Tutaj znowu najgorzej poradziła sobie marka Hitachi z wynikiem aż 3,348 sektorów. Niewiele lepiej wypadły Seagate (2,671) oraz Toshiba (1,884). Dużo lepsze wyniki osiągnęły WD (628), Samsung (529) oraz Maxtor (228).

Na tej podstawie Burlee wywnioskował, że średni czas działania dysku HDD to 25,233 godziny lub 2 lata i 10 miesięcy. Po tym czasie większość nośników talerzowych zaczyna przejawiać pierwsze oznaki zbliżającej się awarii. Oczywiście nie jest to reguła i wiele egzemplarzy może wytrzymać znacznie dłużej, ale jeśli jest to już kilka lat, to warto pomyśleć o wymianie.

