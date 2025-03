Brother zaprzecza blokowaniu zamienników tonerów i tuszów

Niedawno informowaliśmy Was , że Brother - jeden z ostatnich producentów pozwalający na łatwe stosowanie zamienników tuszów i tonerów - dołącza do takich firm jak HP czy Canon, które znane są z antykonsumenckich zachowań i wymuszania stosowania oryginalnych, drogich materiałów eksploatacyjnych. Teraz jest komentarz w sprawie.

Według producenta wszystko jest po staremu

Mimo wyjaśnień Brothera, w sieci nie brakuje osób, które pozostają sceptyczne i wciąż obawiają się, że producent może w przyszłości ograniczyć dostęp do tańszych zamienników. Jedną z nich jest Louis Rossmann, znany aktywista ruchu "Right to Repair" (Prawo do Naprawy).