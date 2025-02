RTV Euro AGD po raz kolejny udowadnia, że kocha promocje na świetne słuchawki

Sprzęt

Nie ważne czy kochasz słuchanie muzyki, słuchasz audiobooków, czy też jesteś graczem. Dobre słuchawki w każdym z tych scenariuszy to podstawa. Problem w tym, że za wysoką jakością zwykle czai się także odpowiadająca jej cena. Na całe szczęście są promocje takie jak ta, które rozwiązują ten problem.

JBL Quantum 300, bo o nich mowa, to wysokiej klasy słuchawki dla graczy. A jak wiadomo w ich przypadku, dźwięk nie tylko musi być wysokiej jakości, ale także dawać wrażenie przestrzenności. Tak, aby przy pomocy słuchu można było określić, z której strony nadchodzi dźwięk. To może być kwestia życia i śmierci w rozgrywkach sieciowych.

[SALE-65]

JBL Quantum 300 idealne dla graczy

Nie oznacza to, że jakość dźwięku nie ma znaczenia. W przypadku tych słuchawek producent zdecydował się na neodymowe przetworniki o średnicy 50 mm. Dzięki nim jakość dźwięku ma być bardzo wysoka oraz realistyczna pod względem wszystkich tonów. A wszystko to w promocyjnej cenie 229 złotych. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ promocją jest objętych tylko 50 egzemplarzy. Dodatkowo kończy się ona już jutro. Nie ma więc na co czekać.