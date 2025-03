Arctic ma nowy zestaw montażowy. Zapewnia niższe temperatury

Na początku ubiegłego roku firma Arctic wypuściła do sprzedaży następce jednego z najlepszych i najwydajniejszych zestawów AiO na rynku, mowa oczywiście o modelu Liquid Freezer III . Zmiany w projekcie dotyczyły głównie bloko-pompki, a dodatkowo dostaliśmy milszy dla oka, ale nadal stonowany design. Nadal jednak używana jest grubsza chłodnica.

Sugerowana cena to około 23 złotych

Dzisiaj Niemcy poinformowali o nowym zestawie montażowym , który zaprojektowany został z myślą o gniazdach Intel LGA 1700 i LGA 1851 . Ze względu na lekkie przesunięcie w porównaniu do oryginału, dostajemy lepsze odprowadzanie ciepła z tzw. hot spotu.

Testy producenta na przykładzie najnowszego, flagowego procesora Intel Core Ultra 9 285K wykazują spadek temperatury o 4°C . To sporo, biorąc pod uwagę, że wszystko inne pozostało bez zmian. Zwłaszcza jeśli ktoś planuje mocny overclocking. Oczywiście różnice na chłodniejszy modelach (Core Ultra 5, Core Ultra 7) będą prawdopodobnie mniejsze.

Arctic LGA1700/1851 Offset Contact Frame trafił już do sprzedaży. Sugerowana cena jest przystępna - to 5,29 euro, czyli około 23 złotych. Chociaż producent o tym nie mówi, to należy zakładać, że podobnie jak w przyszłości ten zestaw montażowy będzie domyślnym w nowszych rewizjach chłodzenia wodnego Liquid Freezer III.