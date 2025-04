Beyerdynamic ma nowe słuchawki TWS. Takich w Polsce jeszcze nie było

Beyerdynamic AMIRON 100 i AMIRON 300 to pierwsze dostępne w Polsce douszne modele TWS w ofercie konsumenckiej . Beyerdynamic wprowadza je w ramach obchodów stulecia firmy.

Beyerdynamic AMIRON 100 obsługuje kodeki SBC, AAC i LC3 , oferuje do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu (do 27 godzin z etui) oraz szybkie ładowanie – 15 minut wystarcza na 3 godziny działania. Słuchawki ważą 4,15 g i dostępne są w kolorach czarnym i kremowym. Cena tego modelu wynosi 779 zł.

Z kolei Beyerdynamic AMIRON 300 oferuje obsługę kodeków SBC, AAC i LDAC, do 10 godzin działania (do 38 godzin z etui) oraz kompatybilność etui z bezprzewodowym ładowaniem w standardzie QI. Funkcja szybkiego ładowania zapewnia 2 godziny pracy po 10 minutach ładowania. Słuchawki mają klasę odporności IP54 i ważą 4,4 g. Sugerowana cena to 1099 zł.