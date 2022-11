AVM wprowadza nowy wzmacniacz z Wi-Fi 6 i Mesh – FRITZ!Repeater 1200 AX

Firma AVM wprowadziła do Polski nowy wzmacniacz FRITZ!Repeater 1200 AX, działający w Wi-Fi 6 z obsługą Mesh. Urządzenie dostarczy sygnał sieci bezprzewodowej, gdzie nie radzą sobie standardowe routery.

FRITZ!Repeater 1200 AX to dość niepozorne urządzenie, które zapewnia źródło mocy dla sieci Wi-Fi z Mesh o dużym zasięgu. Dzięki dwóm antenom dla każdego z obsługiwanych zakresów (2,4 i 5 GHz), urządzenie osiąga przepustowości rzędu do 3000 Mbit/s.

Jak tłumaczy producent, tak wysokie prędkości transmisji w sieci Wi-Fi są możliwe dzięki wsparciu Wi-Fi 6 oraz ulepszonemu zarządzaniu przepływem danych, dzięki któremu nawet przy wykorzystaniu starszych smartfonów i notebooków może nastąpić przyspieszenie.

Wzmacniacz FRITZ!Repeater 1200 AX działa z każdym routerem, ale maksimum możliwości urządzenia uzyskamy, łącząc go z routerem FRITZ!Box. Konfiguracja wzmacniacza z routerem własnej marki jest banalnie prosta – naciśnięcie jednego przycisku od razu tworzy połączenie Wi-Fi.

Łączenie wzmacniacza z routerem FRITZ!Box ma też inne zalety. np. dzięki technologii AVM Mesh Wi-Fi urządzenia mobilne zawsze łączą się z tym urządzeniem FRITZ!, które oferuje najlepsze połączenie Wi-Fi w danej części domu.

Firma AVM udostępnia użytkownikom także bezpłatną aplikację FRITZ!App WLAN, która pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla wzmacniacza.

FRITZ!Repeater jest również wyposażony w gigabitowy port LAN, który można wykorzystać do połączenia wzmacniacza z routerem za pomocą kabla sieciowego lub do podłączania do sieci bezprzewodowej urządzeń nieposiadających wbudowanych kart Wi-Fi, takich jak komputery, telewizory Smart TV lub konsole do gier.

FRITZ!Repeater 1200ax, podobnie jak inne modele marki FRITZ!, oparty jest o system FRITZ!OS z dostępem do bezpłatnych aktualizacji i polskim menu lub interfejsem użytkownika.

Najważniejsze cechy FRITZ!Repeater 1200 AX:

wzmacniacz sygnału sieci Wi-Fi o topologii Mesh, pracujący w pasmach 2,4 i 5 GHz z prędkością do 3000 Mbit/s (2 x 2 Wi-Fi 6),

gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych,

szyfrowanie WPA3,

obsługa Mesh Wi-Fi, zapewnia pełną integrację i stabilną pracę sieci domowej,

kompatybilność z wszystkimi routerami bezprzewodowymi,

gwarancja producenta: 5 lat,

cena: 429 zł.

Zobacz: Wzmacniacz sygnału FRITZ!Repeater 6000 łączy trójzakresowe Wi-Fi 6 z Mesh

Zobacz: TP-Link RE705X – mocny wzmacniacz z Wi-Fi 6 i zewnętrznymi antenami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AVM