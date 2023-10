Wyciekła specyfikacja nowych MacBooków i iMaców z układami Apple M3

Już jutro (30 października) odbędzie się wydarzenie Apple Scary Fast, na którym firma z Cupertino powinna pokazać nowe komputery z serii MacBook oaz iMac. Właśnie poznaliśmy ich prawdopodobną specyfikację.

Na 30 października (31 października o 2:00 w nocy czasu polskiego) Apple zapowiedziało wydarzenie o nazwie Scary Fast. Niemal pewne jest, że zobaczymy na nim nowe komputery z serii MacBook Pro oraz iMac, które wyposażone będą w najnowsze układy M3 Pro oraz M3 Max. Tymczasem już dzisiaj poznaliśmy ich prawdopodobną specyfikację.

Nowe MacBooki z układami M3

Najważniejszą premierą Apple mają być komputery MacBook Pro. Otrzymają one znaczące usprawnienie w postaci układów M3 Pro oraz M3 Max. Te mają mieć nie tylko więcej rdzeni CPU, ale też więcej klastrów GPU, co powinno przełożyć się na dużo wyższą wydajność w każdym zastosowaniu.

Układ Apple M3 Max ma być wyposażony w sumie 16 rdzeni w konfiguracji 12P + 4E oraz 32-40 klastry GPU. Dla porównania M2 Max oferuje 12 rdzeni (8P + 4E) i 30-38 jednostek GPU. Z kolei M3 Pro ma mieć 12 lub 16 rdzeni (8P + 6E lub 6P + 6E) oraz 18-20 rdzeni GPU. W tym wypadku główny upgrade względem poprzednika to mocniejszy układ graficzny i dwie dodatkowe jednostki energooszczędne.

Odświeżenia, po 900 dniach od poprzedniego, mają doczekać się również komputery z serii Apple iMac. Te z wyglądu mają pozostać takie same, ale zmieni się ich specyfikacja. One również mają korzystać z nowych układów, a do tego otrzymać złącza USB-C.

