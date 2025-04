AMD Ryzen 9 7900 jest dziś w świetnej promocji. Każdy, kto składa, lub modernizuje PC powinien mu się przyjrzeć

AMD Ryzen 9 7900 to potężny układ pod socket AM5. Jest to 12-rdzeniowa, 24-wątkowa jednostka o taktowaniu 3,7 GHz i pamięci podręcznej 64 MB. Mowa tutaj więc o pamięci wystarczającej pod względem rozmiaru do instalacji Windowsa 95, a i tak jeszcze kilka MB wolnego miejsca by zostało.