AMD Radeon RX 7000 - znamy datę premiery nowych kart graficznych

Właśnie poznaliśmy prawdopodobną datę premiery nowych kart graficznych AMD Radeon RX 7000. Nie wszystkie trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku.

W tym roku zadebiutują karty graficzne wszystkich trzech producentów. Wkrótce na sklepowych półkach powinny pojawić się desktopowe konstrukcje Intela, a pod koniec roku nowe generacje wprowadzą NVIDIA oraz AMD. W przypadku Czerwonych właśnie poznaliśmy prawdopodobną, przybliżoną datę premiery i na niektóre modele poczekamy do 2023 roku.

Radeon RX 7000 RDNA3 - kiedy data premiery?

Prawdopodobną datę premiery ujawnił znany YouTuber z kanału Moore's Law is Dead. Według jego informacji zarówno układ Navi 31, jak i Navi 32 będą produkowane z wykorzystaniem litografii 6 nm (MCD) oraz 5 nm (GCD). Nie oznacza to, że będą niemal identyczne. Navi 31 może wykorzystywać technologię 3D-Stacking, gdy Navi 32 pozostanie przy bardziej tradycyjnej konstrukcji.

Jeśli chodzi o datę premiery, to w pierwszej kolejności do sprzedaży trafią modele oparte o układ Navi 33, czyli Radeon RX 7600 lub RX 7700. To powinno nastąpić w czwartym kwartale tego roku. Z kolei flagowy model Radeon RX 7900 z układem Navi 31 powinien zadebiutować pod sam koniec 2022 roku. Na początek 2023 roku AMD zaplanowało premierę konstrukcji z Navi 32, czyli Radeona RX 7800.

Co ciekawe, najmocniejszy model Radeon RX 7900 ma zużywać zaledwie 375-450 W energii. Zaledwie, ponieważ konkurencyjny GeForce ma dobijać aż do 600 W, co może być dużą przewagą dla AMD. Nowe Radeony wykorzystają interfejs PCI-Express 5.0 oraz pamięci GDDR6X. To wszystko to jednak tylko plotki i tak też należy je traktować.

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead, wccftech