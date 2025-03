Robi to aż 80 proc. Polaków. To duży błąd

Sen to nie tylko regeneracja, ale fundament zdrowia psychicznego i fizycznego. Choć wiemy, jak bardzo jest ważny, wciąż pozwalamy, by stres, ekrany i nieregularny tryb życia nam go odbierały. Tymczasem drobne zmiany, jak odstawienie telefonu przed snem czy stałe rytuały odpoczynku, np. godziny wstawania i kładzenia się spać, mogą znacząco poprawić jego jakość.

- mówi Mateusz Majchrzak, ekspert snu, psycholog i psychoterapeuta.