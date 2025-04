Samsung i Google wzmacniają sojusz AI. Gemini napędzi Ballie

Ballie z Gemini: inteligentny towarzysz nowej generacji

Dzięki implementacji multimodalnych możliwości Gemini, Ballie zyska zdolność do prowadzenia płynnych, konwersacyjnych interakcji z użytkownikami . Robot będzie przetwarzał i analizował różnorodne dane wejściowe – dźwięk, głos, obraz z kamery oraz sygnały z czujników otoczenia – wykorzystując zarówno modele Google'a, jak i zastrzeżone algorytmy AI Samsunga. Pozwoli mu to na adaptację zachowań w czasie rzeczywistym i oferowanie spersonalizowanego wsparcia .

W praktyce oznacza to, że Ballie pomoże w zarządzaniu inteligentnym domem (np. regulując oświetlenie czy witając gości), ale jego rola wykroczy daleko poza proste komendy. Użytkownik będzie mógł poprosić robota o poradę stylistyczną ("Hej Ballie, jak dziś wyglądam?"), a ten, analizując sytuację, zasugeruje odpowiedni strój. Co więcej, dzięki integracji Gemini z wyszukiwarką Google, Ballie będzie mógł udzielać spersonalizowanych porad zdrowotnych czy rekomendacji dotyczących poprawy samopoczucia , bazując na zaufanych źródłach, gdy użytkownik wspomni o zmęczeniu.

Strategiczna współpraca dla przyszłości AI w domu

Na przykładzie asystenta Gemini z Chmury Google Samsung pokazuje, jak można wdrożyć generatywną AI na dużą skalę, integrując ją bezpośrednio z popularnymi produktami. To rozszerzone partnerstwo z firmą Samsung podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie niezawodnej AI klasy korporacyjnej, która wnosi trwałą wartość do życia zarówno naszych klientów, jak klientów firmy Samsung.

AI Samsunga: od robotów po telewizory

Integracja z Ballie to tylko jeden z przykładów szerokiego zastosowania AI w ekosystemie Samsunga. Firma intensywnie rozwija sztuczną inteligencję również w sprzęcie AGD oraz najnowszych telewizorach z linii na 2025 rok. Modele OLED, QLED, Neo QLED Mini LED oraz lifestyle'owe The Frame wykorzystują zaawansowane algorytmy do poprawy jakości obrazu. Funkcja AI Picture Optimizer analizuje każdą klatkę w czasie rzeczywistym, inteligentnie dostosowując jasność, kontrast i kolor, podczas gdy Color Booster Pro, oparty na technologii kropek kwantowych (Quantum Dot), poszerza paletę barw, nadając obrazom niezwykłą głębię i realizm.