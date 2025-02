Szef InPostu bierze się za politykę. Możesz do niego dołączyć

Oczywiście trudno uwierzyć w to, że nie było to wcześniej omówione i przygotowane. Natomiast faktem jest, że Rafał Brzoska się zgodził i natychmiast wziął do prac. Stworzył zespół ekspertów, który przygotował propozycje zmian w przepisach. Dzisiaj ruszyła też strona internetowa SprawdzaMY.com , gdzie każdy obywatel może zgłaszać swoje pomysły.

Rafał Brzoska bierze się za deregulacje

Zbyt skomplikowane przepisy, nadmierna biurokracja i niejasne regulacje spowalniają rozwój gospodarczy i utrudniają życie milionom Polaków. SprawdzaMY to inicjatywa przedsiębiorców, ekspertów i obywateli, którzy chcą to zmienić. Tworzymy realne propozycje deregulacyjne, które ułatwią prowadzenie działalności, uproszczą codzienne procedury administracyjne i poprawią jakość życia wszystkich – pracowników, przedsiębiorców, ale też urzędników.

Co ważne, może do niego dołączyć każdy, kto ma ciekawe pomysły. Na stronie jest specjalny formularz, przez który obywatele mogą zgłaszać własne propozycje zmiany przepisów i deregulacji. Nie oznacza to jednak, że zespół chce polegać na pomysłach innych. Już teraz przygotowali kilka własnych propozycji. To między innymi: