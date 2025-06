TSMC zmienia strategię. Europa i Japonia z problemami

Zwolnienia w Monachium i opóźnienia budowy w Kumamoto

Najważniejszym projektem jest FAB 21 w Arizonie, który obejmuje dwie osobne fabryki. Pierwsza - wyposażana obecnie linia N3 - oraz druga, rozpoczęta w kwietniu tego roku, dla litografii A16 i N2. W związku z tym TSMC ogłosiło dodatkową inwestycję rzędu 100 miliardów dolarów, co łącznie zwiększa ich zaangażowanie finansowe w USA do 165 miliardów dolarów. Nowe linie mają ruszyć do 2030 roku, co pozwoli na lokalną produkcję najnowocześniejszych układów scalonych.