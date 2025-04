Intel i AMD w tarapatach? Arm może zagranąć 50% rynku

Arm Holdings zapowiedziało ambitny plan zwiększenia swojego udziału w globalnym rynku procesorów wykorzystywanych w centrach danych z 15% do 50% do końca 2025 roku. Według Mohameda Awada, wiceprezesa ds. infrastruktury w Arm, kluczem do osiągnięcia tego celu ma być rosnące zapotrzebowanie na serwery zoptymalizowane pod kątem AI.