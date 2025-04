Pracownicy zaoszczędzą 122 godziny rocznie. Tak twierdzi Google

Swoje dane amerykański gigant opiera na teście przeprowadzonym właśnie w Anglii, we współpracy z agencją Public First. W teście wzięła udział grupa pracowników, która została odpowiednio przeszkolona w korzystaniu z narzędzi AI dostępnych na rynku. Oczywiście, głównie z należącego do Google Gemini. Opublikowane w piątek wyniki potwierdzają, że nawet dwie trzecie pracowników, nie korzystało do tej pory w pracy z narzędzi sztucznej inteligencji.