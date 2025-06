PornHub mówi "pas". Decyzja uderzy w miliony użytkowników

Zadowolenia z decyzji PornHub nie kryła francuska minister do spraw równości Aurore Berge, która pożegnała serwis na portalu X.

We Francji będzie mniej brutalnych, poniżających i upokarzających treści dostępnych dla nieletnich.

Aylo, wcześniej znane jako Mindgeek to kanadyjska firma, która prowadzi sieć serwisów pornograficznych. Oprócz PornHub do firmy należą także RedTube i Youporn. Także te strony znikną z Francji w najbliższych dniach. Jest to spory cios dla firmy, ponieważ Francja była drugim największym po Stanach Zjednoczonych rynkiem dla PornHuba.