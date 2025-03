Polacy nie kupują Tesli. Sprzedaż leci na głowę

Polacy nie chcą Tesli?

W styczniu i w lutym w Polsce zarejestrowano 297 nowych elektryków marki Tesla. To wynik aż o 53,1 proc. gorszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Tym samym udział firmy należącej do Elona Muska w rynku samochodów elektrycznych w Polsce spadł z 30 do zaledwie 10,6 proc.