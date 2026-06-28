Koniec z kontrolerami? Android 17 ma lepszy pomysł

Składak jako konsola do gier

Gra na telefonie z ekranem dotykowym nie zawsze jest wygodna. Noszenie ze sobą zewnętrznego pada bywa z kolei po prostu uciążliwe. Android 17 ma rozwiązać ten problem, wprowadzając dedykowany tryb stworzony z myślą o urządzeniach ze składanym ekranem. Po rozłożeniu telefonu, system automatycznie podzieli przestrzeń roboczą na dwie równe części.

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Na górnej połówce wyświetli się sama gra. Od teraz żadne palce nie będą już zasłaniać toczącej się akcji. Dolna część ekranu zmieni się z kolei w pełnoprawny, wirtualny kontroler. Co ważne, system oszuka grę, emulując fizyczne wciśnięcia przycisków na poziomie oprogramowania. Dzięki temu nowość ma zadziałać natychmiast z każdym tytułem, który obsługuje standardowe pady. Twórcy gier nie muszą niczego aktualizować czy poprawiać w kodzie. Warunek jest tylko jeden – interfejs samej produkcji musi potrafić dopasować się do proporcji górnego ekranu.

Kontrola i pełna personalizacja

Wirtualny pad zaoferuje wszystko to, czego zazwyczaj oczekujemy od tradycyjnych kontrolerów. Gracze dostaną do dyspozycji klasyczny krzyżak (D-pad), dwie gałki analogowe oraz standardowy układ przycisków A, B, X i Y. Twórcy nie zapomnieli również o dodatkowych przyciskach (od L1 i R1 aż po L3 i R3 ukryte w gałkach) oraz głównym przycisku Start.

Programiści z firmy Google pomyśleli przy okazji o ergonomii. Każdy gracz ma inne dłonie i trzyma telefon odrobinę inaczej, dlatego wirtualny kontroler będzie można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Użytkownicy zmienią jego rozmiar z domyślnego na mały lub duży. Zdecydują też o ułożeniu przycisków. Będzie można wybrać klasyczne, symetryczne ułożenie gałek lub wersję asymetryczną, znaną choćby z padów od Xboksa. Całość uzupełnią motywy kolorystyczne (jasny i ciemny) oraz bardzo ważna opcja – przełącznik wibracji, który zapewni haptyczną informację zwrotną podczas wciskania klawiszy na gładkiej tafli szkła.

Sprytny system i premiera

Nowy tryb został zaprojektowany z głową i nie będzie nam przeszkadzał w codziennym użytkowaniu. Wirtualny pad automatycznie zniknie, jeśli podłączymy do telefonu prawdziwy kontroler przez Bluetooth lub kabel USB. Ukryje się również w momencie, gdy odpalimy grę obsługiwaną wyłącznie za pomocą dotyku. Nie stracimy w ten sposób cennej przestrzeni roboczej. Dodatkowo, w menu pojawi się opcja ręcznego wyłączenia ekranowego kontrolera.