Nie uciszą prawicy. Telegram nie będzie mieszać się w wybory, pomimo prośby Francji

Rosyjski magnat powiedział nie

Według Durova, prośba wpłynęła do Telegramu tuż przed kluczowym dniem wyborczym w Rumunii.

Rząd z Europy Zachodniej… zwrócił się do nas, byśmy wyciszyli konserwatywne głosy w Rumunii przed dzisiejszymi wyborami prezydenckimi. Stanowczo odmówiłem. Telegram nie będzie ograniczać wolności rumuńskich użytkowników ani blokować ich politycznych kanałów

Warto przypomnieć, że sam Durov w sierpniu ubiegłego roku został zatrzymany na lotnisku pod Paryżem i objęty formalnym śledztwem, a następnie zakazem opuszczania Francji. Do Dubaju, gdzie obecnie mieszka i prowadzi działalność, powrócił dopiero w marcu tego roku.

Telegram, mający ponad 900 milionów użytkowników na całym świecie, od lat stawia na wolność słowa i niechętnie ulega politycznym naciskom. Durov wielokrotnie deklarował, że platforma nie będzie narzędziem cenzury i nie zamierza ograniczać dostępu do legalnych treści, nawet jeśli są one niewygodne dla poszczególnych rządów.

Chociaż Durov pochodzi z Rosji, nie utożsamia się z tym krajem i w wiadomości przesłanej do Telepolis.pl prosi, by określać go jako obywatela Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Francji.