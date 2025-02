Nie będzie fuzji. Giganci motoryzacji rezygnują

Gdyby dwie japońskie marki motoryzacyjne się połączyły, to powstałby trzeci co do wielkości producent samochodów na świecie. Niestety, pomysł spalił na panewce. Fuzji nie będzie.

Nie będzie fuzji Hondy i Nissana

Dlaczego do fuzji nie dojdzie? Odpowiedź na to pytanie jest proste — firmy nie dogadały się co do warunków połączenia. Początkowo wydawało się, że ma ono polegać na równorzędnym partnerstwie. Mowa w końcu o drugim i trzecim producencie samochodów z Japonii.